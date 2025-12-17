フリーマンが一塁で相手選手に話しかける理由を明かした(C)Getty Imagesドジャースのフレディ・フリーマンが、一塁の守備で対戦相手の選手に話しかける理由を明かしている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースの一塁手フリーマンは、メジャーリーグでヒットを打つことがどれほど難しいかを理解している。9度のオールスター選出を誇る彼は、16年のキャリアで自身も2400本以上のヒットを記録しており、相手