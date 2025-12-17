奈良県安堵町で、集団登校をしていた小学生ら３人を車ではねて逃走したとして、７２歳の男が逮捕されました。警察によりますと、ひき逃げの疑いで逮捕された奈良県安堵町の無職・岸本義孝容疑者（７２）は１６日午前７時半すぎ、安堵町東安堵を車で走行中、集団登校で信号のない横断歩道を渡っていた小学１年の女の子（７）と男性教諭（６２）に接触し、そのまま逃走した疑いが持たれています。女の子は右足首を折る重傷で、