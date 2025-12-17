ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、来年1月1日から、ニューヨークラウンジとハドソンラウンジにおいて、ラグジュアリーなタワーバーガーを期間限定で提供する。豪華なオマール海老やビーフパテを取り入れ、高さ約30cmの圧倒的存在感を放つゴージャスな逸品となっている。上から、オニオンリング、オマール海老の濃厚な旨み、白身魚の軽やかなフリット、レタス、トレヴィスを重ね、香ばしいからしバターを忍ばせた。バンズ