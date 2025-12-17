「野菜生活100 北海道産旬にんじんmix」（720ml（PET）／200ml（紙容器））カゴメは、「野菜生活100」ブランドから、北海道産の旬のにんじんを使用した冬限定「野菜生活100 北海道産旬にんじんmix」を来年1月27日から、数量限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100」は1995年の発売以来、にんじんを中心とした野菜を使用し、手軽に、おいしく楽しめる野菜飲料として、多くの人に親しまれている。同社調べ（