「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し」（350ml缶／500ml缶）サッポロビールは、ヱビスブランドの「CREATIVE BREW」第11弾商品である「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し（すみふかし）」の缶商品（350ml缶）を来年2月17日に期間限定で、缶商品（500ml缶）と樽商品（樽商品はYEBISU BAR、TAPS BY YEBISU、九州日田工場、恵比寿エリア（「ヱビスビールに合う逸品グランプリ」参加店舗）で取り扱う予定）を同日に数量限定で発