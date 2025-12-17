ハウス食品は、家庭用製品のうち、グラタン・おでんの素カテゴリーの7品を、来年4月1日の納品分から値上げする。原材料価格の高騰に加え、エネルギー費や物流費、人件費等の上昇が進んでいるなか、合理化や効率化によってコストアップを吸収する努力を続け、価格の維持に努めてきた。しかしながら、これまでの企業努力では現行価格の維持が大変厳しいことから、価格を改定するという。対象製品カテゴリーは、グラタンとおでんの素