八代海で育てられたカキを炭火焼きで味わう牡蠣小屋「鏡オイスターハウス」の営業が、今年も熊本県八代市で始まりました。 【写真を見る】ぷりぷりの「幻のカキ」を炭火焼で！牡蠣小屋・鏡オイスターハウス 2月まで営業熊本県八代市 ぷりぷりのカキを炭火焼きで味わえる、鏡オイスターハウスは、鏡町漁協がこの時期限定で運営しています。 12月17日は10時のオープンと同時に「この日を楽しみにして