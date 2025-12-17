東京・板橋区で17日朝、2階建ての住宅が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前6時半ごろ、板橋区幸町で、「火事です。すごく燃えている」と目撃者から通報がありました。火は木造2階建ての住宅のほか、隣のアパートや住宅にも延焼して約2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅の1階から1人の遺体が見つかりました。この家に1人で暮らす70代の男性と連絡が取れなくなっていることから、警視庁は亡く