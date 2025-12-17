西武池袋本店に出店している「不二家 銀座」は、2026年1月2日に「『不二家 銀座』限定 新春福袋」(税込4,290円)を発売する。数量限定商品のため、なくなり次第終了となる。購入は1人2点まで。〈「『不二家 銀座』限定 新春福袋」内容〉〈1〉コットントートバッグ(Owl Peko デザイン)〈2〉ペコサブレサンド(6個入)〈3〉復刻 手提げミルキー〈4〉ペコちゃんメッセージカード〈5〉ペコちゃん 2026年スケジュール手帳&ブック型ふせ