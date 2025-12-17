【モデルプレス＝2025/12/17】元日向坂46の東村芽衣が12月16日、自身のInstagramを更新。冬のスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】元日向坂46メンバー「透明感溢れてる」ミニスカ黒タイツ姿◆東村芽依、冬スタイル披露東村は「H＆Mのニットがめっちゃ可愛かった」とつづり、写真を公開。黒地にアーガイル模様のカーディガン、黒のボトムスと、ロングブーツにタイツを合わせた冬仕様のコーディネートを披露している。