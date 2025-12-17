セブン‐イレブン･ジャパンは、グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店･バターステイツの人気商品『バタークッキー』をチョコレートでコーティングした「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」(税込386.64円)を全国のセブン‐イレブン･イトーヨーカドーなどで11月18日から順次販売している。〈累計販売1,470万個の大ヒット商品〉セブン‐イレブン･ジャパンとグレープストーンはこれまで、「セブンカ