株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、ecbo株式会社が運営する荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を、セブン‐イレブン378店舗に導入したことを発表した。「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービス。街中のカフェや商業施設、駅構内や郵便局など、さまざま業態の施設に導入されており、日本全国1,000店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾でもサ