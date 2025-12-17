【ホーチキ ミニチュアシリーズ】 12月24日 発売予定 価格：1回400円 ホーチキは、火災報知機カプセルトイ「ホーチキ ミニチュアシリーズ」を12月24日より、全国の「ガチャガチャの森」店舗にて順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、学校や商業施設などで目にする自動火災報知設備の発信機を精巧に再現したミニチュア。実物にそっくりの音