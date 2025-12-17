俳優の松平健が１７日、都内で行われた大手コンビニ・ファミリーマートによる「ファミフェス２０２５」の発表会に、俳優の吉田鋼太郎、女優の八木莉可子とともに出席した。同社の年末年始アンバサダーを務める松平は、吉田と八木の応援を受けながらおなじみの「マツケンサンバ２」を歌唱。「最近舞台やコンサートで若い方が増えている。若い方に応援してもらうことで、元気をいただけて頑張れそうです」と喜んだ。松平の大フ