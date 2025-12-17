近畿では、今日17日夕方の帰宅時間帯は、広い範囲で雨が降るでしょう。その後も21日(日)前後、24日(水)前後と短い周期で雨となる見込みです。気温はクリスマスの頃まで平年よりかなり高い日が多いですが、朝の冷え込みが強まる日もあるでしょう。今日17日夕方の帰宅時間帯近畿は広い範囲で雨今日17日昼前後の近畿は晴れている所もありますが、日本海沿岸から徐々に雨雲がかかり始めています。このあと夜にかけて、日本海にある気