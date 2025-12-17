巨人・田中将大投手が１６日（日本時間１７日）、米ハワイ州ホノルルのホテルで行われた日本プロ野球名球会の総会に初参加した。開始時刻の３０分前には直立不動で入口前へ。同じ名球会初参加の楽天・浅村とともに、球界の先輩へ丁寧にあいさつした。同学年の坂本（巨人）ら参加者から驚かれながらも、最後の１人まで頭を下げた田中将。坂本からのツッコミにも「ちゃんとあいさつしとかないと」と笑顔だった。