サッカーJ3最下位に終わり、JFLへの降格が決まったアスルクラロ沼津は16日、鈴木秀人監督の退任を発表しました。今シーズン序盤から低迷したアスルクラロ沼津。鈴木監督は成績不振で退任した中山雅史前監督の後任として、2025年9月から指揮をとっていました。しかし、チームを浮上させることはできず、J3・最下位でリーグ戦を終えると、レイラック滋賀FCとの入れ替え戦にも敗れ、2026年シーズン、JF