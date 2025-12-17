畳10畳ほどのスペースで完結タイヤメディア系のご同業の方数名と、夜のジョホールバルの街に繰り出し、飲んだくれた（当社比）ことがありました。【画像】サイトウサトシが撮影したタイヤ生産国全6枚なんでそんなところをうろついていたのかというと、じつはトーヨータイヤのマレーシア工場の開所式の取材だったんです。この工場は、最新式のタイヤ製造モジュールを導入しています。2013年に落成した、トーヨーのマレーシア工場