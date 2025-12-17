17日昼前、東京・日野市で住宅が燃える火事があり、延焼中です。警視庁などによりますと、17日午前11時前、日野市神明で「一戸建ての家から煙が上がっている」と110番通報がありました。火事は2階建ての住宅、およそ100平方メートルを焼き、延焼中で、東京消防庁がポンプ車など21台を出動して消火活動を行っています。この火事によるケガ人や逃げ遅れた人はこれまでに確認されていないということです。現場はJR日野駅から南におよ