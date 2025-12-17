◇NBAカップ決勝スパーズーニックス（2025年12月16日米国・ラスベガスT-モバイル・アリーナ）スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（21）が16日（日本時間17日）、NBAカップ決勝・ニックス戦に途中出場。第2Q途中に衝撃アリウープダンクシュートを仕掛ける場面があった。左ふくらはぎ負傷で欠場が続いていたウェンバンヤマ。NBA準決勝のサンダー戦から制限時間付きで復帰して、チームの決勝進出に大きく貢献した。こ