先月、富山市内で行方不明の女性を発見した嘱託警察犬とその指導者にきょう、警察から感謝状が贈られました。きょう、富山中央警察署で感謝状を受け取ったのは、シェパードのカレン・オブ・ハウス・サンボア号と指導者の北山憂さんです。嘱託警察犬として普段は自宅で過ごし、有事の際に警察から要請を受けて出動するカレン号。先月22日に富山市内で行方不明となった80代の女性の捜索に出動し、女性の家からおよそ400メ}