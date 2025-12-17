阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで入団会見を行った。背番号は「３９」に決まった。「もう関西には帰らない覚悟で、この地に来ました。本当にプラスにしたいですし、かといってタイガースでやってきたことは無駄じゃないと思うので、それを生かしてこっちで成功したいです」と決意表明した。長打力を期待されてロッテから指名された。「全方向、センター、ラ