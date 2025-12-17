男子ゴルフツアー「中日クラウンズ」への出場権をかけたゴルフ大会が、三重県で行われています。 【写真を見る】来春の男子ゴルフツアー｢中日クラウンズ｣ 出場権かけて予選を勝ち抜いたプロアマ36人が熱戦 三重･菰野町 三重県菰野町の三重カンツリークラブで行われている「三重交通グループ杯 To THE CROWNS」。16日の予選を勝ち抜いたプロアマあわせて36人が、決勝ラウンドに挑んでいて、優勝者には来