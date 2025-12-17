フィギュアスケート男子で五輪3大会連続メダリストの宇野昌磨が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。28歳の誕生日を迎えたことを、ユーモアたっぷりに報告し話題となっている。宇野は「誕生日におめでとうと言われると僕が何かをした日ではないむしろ自分が感謝するべき日だと言っていた少年も28歳になりました」と、かつての自身の発言を振り返った。続けて「皆もっと祝え」と、以前とは対照的な心境を冗談めかしてつづっている