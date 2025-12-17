「気づくといる」【写真】猫さんをアップで見ると…こう投稿されたのは、飼い主の後ろにちょこんと座って飼い主さんを見上げる猫さんの姿です。後ろから熱い視線を注いでいるのは「もけちゃん」こと、エキゾチックショートヘアの「もけもけ」くん。「すっごいガン見www」「フクロウさんかな」「見てます、見てます」「飼い主さん愛されてる」鋭い目線を向ける前は気配を消して飼い主さんの背後に回りこんだというもけちゃん。この