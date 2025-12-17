新潟伊勢丹が新年の初売りで特別に販売する目玉商品を発表しました。大谷翔平選手がヒットを放ったボールにサッカー界のレジェンド、メッシ選手のサイン入りユニフォームなど「新春初夢企画」と題した初売りの目玉商品がずらりと並びます。最高額は2026万円のヴィンテージデニム福袋とオーストラリア産のピンクダイヤモンド。いずれも抽選で販売されます。〈新潟三越伊勢丹高橋英司さん〉「新年の