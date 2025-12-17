俳優でモデルの宮本茉由が16日までに自身のInstagramを更新。発売される写真集の中で、自身のルーツであるクラシックバレエについて語っていることを明かし、しなやかなバレエ姿を披露した。宮本は「写真集」と一言つづり、バレエのレッスン着に身を包み、脚を高く上げた優雅なポーズのショットを公開した。投稿では「5歳から始めたクラシックバレエ」と自身の過去に触れ、「悔しい記憶も楽しい記憶も全部つまったスタジオにお邪魔