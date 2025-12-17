16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。『BEST PLAY OF 2025 Presented by SHISEIDO』（年間最優秀プレー賞）は菅沼菜々が獲得した。【アワード写真集】こだわりぎっしり！ 菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル2023年から始まった（24年から資生堂ジャパンがスポンサー）、ファンと選手が一体となってベストプレーを表彰する「PLAY OF THE MONTH」。3月〜11月の各月のべ9人のスーパープレーのうち、ファン、選手、