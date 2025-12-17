上田桃子が自身のインスタグラムを更新。10月31日に誕生した男の子のお宮参りに、家族で出かけたことを投稿した。【写真】「健やかに大きくなーれ」赤ちゃんを優しく抱っこする上田桃子この日の上田は落ち着いた色合いの着物姿。そして赤ちゃんは「キャディーさん夫婦にもらった帽子や優利ちゃんからもらったポンチョなどなどみんなからのお祝いの品を着て参拝」した。投稿では抱っこした赤ちゃんを包み込むように産着をまとい、優