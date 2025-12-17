愛知県長久手市のジブリパークで、作品の“登場人物になりきれる”展示がリニューアルしました。 【写真を見る】ジブリパーク “登場人物になりきる”展示リニューアル ｢ジブリの大倉庫｣内にある全14コーナーのうち7つ入れ替え『君たちはどう生きるか』などの名シーンが新たに 愛知･長久手市 リニューアルしたのは「ジブリの大倉庫」にあるジブリ作品の名場面を表現した企画展