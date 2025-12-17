藤井風の最新アルバム『Prema』が、17日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で、9月15日付に続き14週ぶり、通算2度目の1位に返り咲いた。【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ「週間合算アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、優里『弐』（2023年4月10日付、4月17日付）以来、2年8ヶ月ぶり。週間ポイントは2.8万PT（28,484PT）で、累積ポイント