長岡市で16日、体長約70センチのクマ1頭が住宅敷地内の柿の木に上っているのが見つかり、緊急銃猟により駆除されました。長岡市では初めて、県内では12例目の緊急銃猟です。16日午後0時半ごろ、長岡市濁沢町の住宅敷地内の柿の木にクマ1頭が上っていると目撃情報が寄せられました。クマは体長約70センチで子グマとみられ、市の職員や警察が駆けつけたあとも柿の木に居すわっていたということです。市は猟友会員で構成される長岡市