寒気の影響などを受け、17日の新潟県内は雲が広がり、広く雨や雪となる見込みです。新潟地方気象台は強風や落雷に注意するよう呼びかけています。低気圧や寒気の影響を受け雲が広がっている県内。17日朝の最低気温は津南町で1℃、魚沼市守門で1.5℃などとなりました。昼過ぎから広く雨や雪が降り、夜のはじめごろにかけ雷を伴い、風が強く吹く所がある見込みです。日中の最高気温は新潟市中央区・佐渡市相川・長岡市で9℃、上越市