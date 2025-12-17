平成金融危機の際、一時国有化された旧日本長期信用銀行を前身とするSBI新生銀行が、東証プライム市場に上場しました。2025年の新規株式公開では最大規模となります。17日に上場したSBI新生銀行の初値は1株1586円で、公開価格の1450円を上回りました。初値をもとにした時価総額は約1兆4200億円で、2025年の新規株式公開では最大規模となります。SBI新生銀行の前身は1998年に経営破綻した旧長銀で、当時注入された公的資金を2025年7