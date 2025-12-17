きょう午前6時35分頃、仙台市若林区で「人が倒れている」と警察に通報がありました。警察によりますと、80代の女性が横断歩道の近くに倒れていて、付近で車にはねられたとみられます。女性は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、意識は回復したということです。はねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。