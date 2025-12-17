名古屋市営地下鉄の走行中の列車で、刃物をもった不審者を想定した訓練が行われました。今年5月に東京の地下鉄で発生した刺傷事件などを受けた訓練は、実際に走行する桜通線の車両で、刃物を持った男が暴れた想定で行われました。交通局の職員と警察官など24人が参加し、車両の連結部分に男を閉じ込めたあと乗客を避難させ、駅のホームでさすまたを使って男を制圧するまでの流れを確認しました。