日中関係が急速に悪化する一方で、南シナ海では中国とフィリピンが領有権をめぐり対立を深めています。FNNはフィリピン当局の巡視船に同乗し、緊迫する現場を取材しました。12月11日、取材班は南シナ海で活動する漁師に物資搬入などの支援に向かう沿岸警備隊の巡視船に同乗しました。行き先はフィリピンのEEZ（排他的経済水域）内、スプラトリー諸島です。出発翌日、巡視船は早くも複数の中国海警局の船に囲まれました。接近したり