2000年に東京・世田谷区で一家4人が殺害された未解決事件の現場住宅に、何者かが侵入した形跡が見つかっていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、2000年12月に東京・世田谷区で一家4人が殺害された未解決事件の住宅で、今月13日、窓ガラスが割られているのが見つかりました。この住宅は保存されていて施錠されていましたが、玄関の鍵があいていたり室内に足跡があったりしたことから、警視庁は何者かが侵入したとみて捜