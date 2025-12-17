国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１６日（日本時間１７日）「ザ・ベストＦＩＦＡフットボールアウォーズ」で年間最優秀選手にパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）のフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレ（２８）を選出した。今年の「バロンドール」も受賞しているデンベレは昨シーズン３６得点をマーク。スペイン代表ＭＦラミン・ヤマル（バルセロナ）、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）を抑えて