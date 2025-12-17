【モデルプレス＝2025/12/17】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先⾏カット公開第5弾が解禁。あわせて、全国9書店でのパネル展の開催が決定した。【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿◆梅澤美波「あまりにも素」無邪気な先行カット解禁先⾏カット第5弾は、童⼼に返ってメリーゴーランドを楽しむ1シーン。こちらは