アーティストのGACKTが自身のSNSを更新。オーストラリアで報じられた16歳以下のSNS使用禁止のニュースに触れ、規制のあり方について持論を展開し、反響を呼んでいる。GACKTは、SNSを「【自由】を与える一方で、【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた」と明かし、「大人ですら振り回されるものを、子どもに丸投げするのは無理がある」と指摘。そのため、国家が一定の線を引く判断自体は「理解できる」と一定の理解を示した。