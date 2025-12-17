岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市議会は市が計画中の新アリーナの関連費用を盛り込んだ補正予算案を、12月17日、賛成多数で可決しました。 補正予算案には新アリーナの予定地の測量や周辺道路の改修の費用など、合わせておよそ１億２７００万円が盛り込まれています。 岡山市の大森雅夫市長は、提案理由で「今後のまちづくりに不可欠であり、アリーナ整備事業に着手するという判