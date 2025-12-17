人気グループ・Snow Manの佐久間大介が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。行きつけのカレー店を訪れたことを報告し、その食べ終えた後の皿の綺麗さが話題となっている。佐久間は「今日は行きつけのカレー食べてきた (^^)」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には食欲をそそるカレーが、そして2枚目には、ルーや米粒ひとつ残さず綺麗に完食された後の皿が写されている。佐久間が都内の人気カレー店を訪れ、食前と食後の写真をセット