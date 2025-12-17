事故現場 秋田・由利本荘市 １５日 秋田県由利本荘市で１５日に起きた大型トラックの横転事故で、死亡した女性の身元は仙北市の４２歳の女性と分かりました。 １５日午前４時ごろ由利本荘市大簗の国道１０７号で、横手方面から本荘方面へ走行していた大型トラックが進行方向右側に逸脱し、ガードパイプや電柱に衝突しました。この事故で運転席に閉じ込められていた女性は駆けつけた消防隊員によりその場で死亡が確認