１７日前引けの日経平均株価は前営業日比１７０円４２銭高の４万９５５３円７１銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億５５９２万株、売買代金概算は２兆５４６４億円。値上がり銘柄数は６６０、対して値下がり銘柄数は８６５、変わらずは８３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は方向感の見えにくい展開で、日経平均株価は寄り後すぐに売りを浴び下値を切り下げたが、売り一巡後は順次下げ渋る動きとなり、