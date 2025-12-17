17日未明、沼津市で倉庫を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防で遺体の身元の確認を急ぐとともに火が出た原因を調べています。警察と消防によりますと、火事があったのは沼津市大岡の倉庫です。17日午前2時ごろ、近くに住む人から、「倉庫から白い煙が見え、中から炎が見える。近くに誰もいない」などと消防に通報がありました。付近の住宅などに延焼はなく、およそ3平方メートルを焼き火は1時