U-NEXTは、サザンオールスターズのドキュメンタリー「Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-」を、12月25日12時より独占配信する。月額会員は追加料金なしで視聴できる。 デビュー45周年を迎えた2023年からスタートしたアルバム制作の裏側から、2025年5月末の全国ツアー千秋楽までを追った約2時間のドキュメンタリームービー。「U-NEXT×