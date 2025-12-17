静岡県知事公舎の売却について県は、入札の結果、浜松市の住宅メーカーが、最低価格の2倍以上となるおよそ7億1000万円で落札したと発表しました。静岡市葵区安東にある知事公舎の土地面積は1431平方メートル、延べ床面積は330平方メートルの木造平屋です。ただ、川勝前知事の辞職後は使用されておらず、鈴木知事が行財政改革の一環で売却を決めていました。最低価格をおよそ3億1400万円に設定した、一般競