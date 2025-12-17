ＦＡ市場のリリーフ投手にとっては「ビッグデー」となった。１６日（日本時間１７日）、フィリーズからＦＡとなっていたＪ・ロマノ投手（３２）がエンゼルスと１年２００万ドル（約３億１０００万円）で合意したと複数の米メディアが報じた。今季は４９試合で防御率８・２３だったが、通算１１３セーブの実績がある。この日、エンゼルスはカブスからＦＡとなっていた通算３４６登板の３７歳左腕ポメランツとも１年４００万ドル