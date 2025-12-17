３日、河南省洛陽市にある応天門遺跡博物館前の広場で写真を撮るロシア人のアナスタシアさん。（洛陽＝新華社記者／楊静）【新華社鄭州12月17日】中国ではここ数年、漢民族の伝統衣装「漢服」の人気が高まり、河南省洛陽市でも漢服体験を楽しむ外国の観光客が増加している。同市老城区の中州東路にある漢服体験店で、ロシア人のアナスタシアさんは3時間余りかけて「唐代の美人」に成りきった。唐代の衣装に身を包み、専用の